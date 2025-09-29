Gram altının fiyatı 5.100 TL seviyesini görerek tüm zamanların tarihi rekorunu kırdı. Altın fiyatları tarihi rekorunu bir kere daha kırdı. FED faiz kararı için indirim beklentisi fiyatlanmaya devam ederken gram altının fiyatı sabah açılışta 5 bin 100 TL seviyesini test ederek tarihi rekorunu tazelemiş oldu.

29 Eylül Pazartesi 1 Gram Altın Kaç TL Oldu?

Haftaya yükselişle başlayan ons altın, bu sabah 3800 dolar sınırına dayandı. Ons fiyatı zirvesini 3811 dolara taşırken, şu sıralarda işlemler yüzde 1,15 artışla 3805 dolardan devam ediyor.

ABD’de Yaşanan Gelişmeler Türkiye Piyasasına Yansıdı

ABD’de ons altın tarafında yaşanan gelişmeler Türkiye piyasalarına da yansıdı. Gram altın 5 bin 85 TL’ye çıkarak tarihi rekorunu yeniledi. Altın fiyatı son 1 ayda yüzde 11,8, yılbaşından bu yana ise yüzde 44,70 oranında yükseldi.

Pazartesi Günü Gram Altında Durumlar Nasıl

Gram altının fiyatı anlık 5 bin 100 TL seviyesini test ederek dönüş yaparken 5 bin 95 TL'den işlem görmeye devam ediyor. Çeyrek altının fiyatı 8 bin 585 TL ve yarım altının fiyatı ise 17 bin 180 TL'den satılıyor. 22 ayar gram atın 4 bin 968 TL olurken tam altın ise 33 bin 788 TL oldu.