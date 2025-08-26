25 Ağustos 2025 haftasına altın fiyatları düşüşle gerçekleşti. Bunun nedeni Altın piyasası uzmanı İslam Memiş, katıldığı canlı yayında bildirdi.

Ons ve gram altında kar satışlarının başladığını bildiren Memiş, düşüşün nedeninin bu olduğunu söyledi. Memiş, bu hafta altın fiyatlarında yatay bir seyir olacağının üzerinde durdu.

Memiş, takip ettikleri bant aralığının gram altında 4 bin 400-4 bin 500 lira, ons altında ise 3 bin 305-3 bin 368 dolar aralığında dalgalanma süreceğini tahmin ettiklerini bildirdi.

Geçen hafta FED Başkanı Powell'ın Jackson Hole toplantısında faiz indirimi sinyali verdiğini hatırlatan Memiş, açıklamanın ardından dolar karşısındaki bütün varlıklarda hızlı bir yükseliş yaşandığını söyledi.

Fakat bu hafta dolar karşısındaki varlıklarda kar satışlarının gözlemlendiğini duyurdu. Bugün gerçekleşen düşüşler de kar satışı kaynaklı olduğunu bildirdi.

Piyasaların oyalanacak gibi durduğunu öne süren Memiş, hem yurt içi hem de yurt dışı piyasalarda önemli bir veri akışı olmaması sebebiyle sakin bir haftada kapanış beklediklerini dile getirdi.

Bununla birlikte, Orta Doğu'daki gelişmelerin ve Rusya-Ukrayna tarafındaki barış görüşmelerinin önemli olduğunu vurgulayarak, bu gelişmelerin piyasalarda dalgalı bir seyir nedeni olabileceğini ancak bu hafta itibarıyla sakin bir kapanış beklediklerini sözlerine ekledi.