Ancak yeni haftaya girerken değerli metaldeki fiyatlar, küresel gelişmelerin etkisiyle yatay seyir izliyor ve hafif bir düşüş yaşanıyor.

Yatırımcılar, altın fiyatlarındaki dalgalanmayı yakından izlemeye devam ediyor.

Yurt içi ve yurt dışı piyasalarda altının ons fiyatı, bu hafta da volatilitesini koruyor. Küresel ekonomideki belirsizlikler, başta ABD’nin enflasyon verileri olmak üzere ekonomik göstergeler ve merkez bankalarının faiz politikaları, altın piyasasındaki fiyat hareketlerini belirliyor. Dolar endeksinin değer kaybetmesi ve ABD’nin ekonomik verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla altın fiyatlarında geçen hafta önemli artışlar yaşandı. Ancak bu hafta başında yaşanan hafif gerileme, yatırımcıların daha temkinli olmasına neden oldu.

KÜRESEL PİYASADA ONS ALTIN 3.240 DOLAR SEVİYELERİNDE

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı, yeni haftaya 3.237 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3.210 dolara gerileyen ons altın, 3.245 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Şu anda ise ons altın, 3.233 dolardan işlem görüyor. Uzmanlar, altının ons fiyatındaki dalgalanmanın, ABD ekonomisinden gelen veriler ve dünya genelindeki ekonomik gelişmelere bağlı olarak yön alabileceğini belirtiyor. Ticaret savaşları, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının açıklamaları, altının fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

GRAM ALTIN 3.959 LİRAYA GERİLEDİ, YATIRIMCILAR TEDİRGİN

Yurt içinde ise gram altın fiyatları, 3.959 lira seviyesinden işlem görmeye başladı. Güne hafif bir düşüşle başlayan gram altın, gün içinde en düşük 3.919 liraya, en yüksek ise 3.968 liraya kadar yükseldi. Şu dakikalarda gram altın 3.954 liradan işlem görmekte. Uzmanlar, gram altındaki fiyat hareketliliğinin küresel ons fiyatı ve döviz kurlarındaki değişimlere paralel olarak devam edeceğini öngörüyor. Altın fiyatlarındaki dalgalanmanın, özellikle yatırımcıların kısa vadeli hareketlerini yönlendirdiği belirtiliyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARINDA OYNAKLIK

İstanbul Kapalıçarşı’daki altın piyasasında da hareketlilik devam ediyor. Gram altının alış fiyatı 3.960 lira, satış fiyatı ise 4.013 lira seviyelerinde işlem görüyor. Çeyrek altının alış fiyatı 6.750 lira, satış fiyatı ise 6.950 lira seviyelerine gerilerken, Cumhuriyet altınının satış fiyatı 26.750 liraya kadar çıktı. Kapalıçarşı’daki hareketlilik, hem yatırımcılar hem de altınla ilgilenen vatandaşlar için önemli bir gösterge olmaya devam ediyor.

YOZGAT'TA KUYUMCULAR ALTIN FİYATLARINDAKİ DALGALANMAYI YAKINDAN İZLİYOR

Yozgat’ta kuyumcular, altın fiyatlarındaki oynaklığın, yerel piyasalarda da etkisini gösterdiğini belirtiyor. Özellikle düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte altına olan talebin arttığı Yozgat’ta, yatırımcılar ve vatandaşlar fiyatlardaki dalgalanmalara karşı daha temkinli hareket ediyor. Yerel kuyumcular, altın alım-satımı yapan müşterilerin fiyatlardaki düşüşe rağmen, uzun vadeli yatırımlar için altını tercih ettiklerini ifade ediyor. Ancak kısa vadede altına olan talebin azalmış olması, kuyumculuk sektöründe iş hacminin düşmesine neden oldu.

YATIRIMCILAR ALTIN PİYASASINDA RİSK FAKTÖRLERİNİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURUYOR

Altın yatırımcıları, küresel piyasalardaki belirsizliklerin etkisiyle riskli varlıklara daha temkinli yaklaşmaya devam ediyor. Doların güçsüzleşmesi ve dünya genelinde enflasyonist baskıların artması, altının değer kazanmasını desteklese de, kısa vadede altın fiyatlarının nasıl şekilleneceği konusunda belirsizlikler sürüyor. Yatırımcılar, altın fiyatlarını sadece döviz kurları ile değil, dünya çapındaki jeopolitik gelişmelerle birlikte değerlendirmeyi sürdürüyor.