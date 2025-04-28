Yatırımcıların ve piyasa aktörlerinin dikkatle takip ettiği altın fiyatlarında, haftanın ilk işlem gününde değer kaybı yaşandı.

Haftaya düşüşle başlayan gram altın, sabah saatlerinde 4.076 TL alış ve 4.077 TL satış fiyatı üzerinden işlem görmeye başladı. Gram altının bir önceki kapanış fiyatı 4.100 TL olarak kayıtlara geçmişti.

Çeyrek altın ise piyasaya 6.737 TL alış ve 6.785 TL satış fiyatıyla giriş yaptı. Geçtiğimiz hafta kapanışta 6.900 TL seviyelerinde bulunan çeyrek altında yaklaşık 115 TL'lik bir düşüş gözlemlendi.

Yarım altın fiyatlarında da gerileme yaşandı. Yarım altın, haftanın ilk saatlerinde 13.474 TL alış ve 13.570 TL satış fiyatı üzerinden işlem görürken, önceki kapanışta bu rakam 13.800 TL olarak belirlenmişti.

Tam altın, 26.607 TL alış ve 27.132 TL satış fiyatı seviyelerinde güne başladı. Önceki kapanış rakamı 27.108 TL olan tam altında da sınırlı bir düşüş kaydedildi.

Ata altın, yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği diğer bir ürün olarak dikkat çekti. Haftaya 27.438 TL alış ve 28.131 TL satış fiyatı ile başlayan Ata altının, geçtiğimiz hafta 28.105 TL seviyesinde kapandığı belirtildi.

Reşat altını da yeni haftaya düşüşle başladı. Sabah saatlerinde 26.904 TL alış ve 27.075 TL satış fiyatı üzerinden işlem gören Reşat altının bir önceki kapanış fiyatı 27.495 TL olarak kayıtlara geçmişti.

Cumhuriyet altını ise haftaya 26.872 TL alış ve 27.043 TL satış fiyatlarıyla giriş yaptı. Cumhuriyet altınının geçtiğimiz haftaki kapanışı 27.495 TL seviyesindeydi.

Ekonomi uzmanları, altın fiyatlarındaki bu geri çekilmeyi, uluslararası piyasalarda doların değer kazanması ve ons altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmalara bağlıyor. Özellikle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası ve küresel enflasyon verileri, altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor.

Analistler, yatırımcıları kısa vadeli fiyat hareketlerine karşı temkinli olmaları konusunda uyarırken, gün içerisinde açıklanacak ekonomik veriler ve jeopolitik gelişmelerin piyasalarda yeni dalgalanmalara yol açabileceğine işaret ediyor.