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Altın piyasasında önemli bir hareketlilik yaşanıyor. Son güncellemelere göre, altın fiyatlarında beklenen bir artış söz konusu. İşte detaylar:

Ons ve gram altın fiyatları son zamanlarda göz kamaştırıcı bir yükseliş gösterdi. Uzmanlar, gram altının tarihi zirvesine çıkarak 2700 TL'yi gördüğünü belirtiyor. Özellikle bu önemli kilometre taşı hangi tarihe denk geliyor? Detaylar haberimizde.

Ons fiyatlarındaki artış, dolar kuru üzerinde de etkili oldu. Altın yatırımcıları, döviz kuru dalgalanmalarına dikkat kesildi. Detaylı analiz ve uzman yorumları haberimizde.

REKOR GRAM ALTIN FİYATLARI VE GETİRİ ORANLARI

Gram altın, tarihi bir rekora imza atarak 1872 TL'ye kadar çıktı. Yılbaşından bu yana altın getirisi %70'e ulaştı. Cumhuriyet altını ve çeyrek altın fiyatları da dikkat çekiyor: Cumhuriyet altını 12.431 TL, çeyrek altın ise 3.121 TL. Uzmanlar, ons fiyatının 2040 dolara kadar çıkabileceğini öngörüyor.

Kuyumcu Nazar Özsahakyan, altını "güvenli liman" olarak nitelendiriyor. Altının sürekli yükseliş içinde olduğunu vurguluyor. İslam Memiş ise ons altının 2024'te 2350 dolar civarında seyredeceğini tahmin ediyor. Yeni yılda gram altının 2000 TL civarında olacağını, ilk yarıda 2500, ikinci yarıda ise 2700 TL'yi bulabileceğini öngörüyor. Altın, uzun vadeli bir yatırım olarak öne çıkıyor.