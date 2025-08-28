Altın Fiyatları Yükseliyor Mu Gram Altın, Çeyrek Altın Ne Kadar Oldu

Ons altın perşembe günü 3 bin 380 dolara kadar geriledi. Buna rağmen PCE fiyat endeksi verileri öncesinde iki haftanın en yüksek seviyelerinde bulunuyor.

Sarı metal FED ve ABD yönetimi arasında süren sürtüşmelerden pozitif yönde etkileniyor. FED Başkanı Jerome Powell'in para politikalarına tepkisini sık sık dile getiren Trump, son olarak Fed'in Yönetim Kurulu Üyesi Cook'u konut kredisinde usulsüzlük iddiasıyla görevden aldığını bildirdi.

Gram Altın Fiyatları Artıyor mu?

Piyasalarda gözler FED faiz kararlarına çevrilmiş durumda. Piyasalar Eylül ayında 25 baz puanlık bir indirim olasılığını %89 olarak fiyatlıyor.

New York Fed Başkanı John Williams, Başkan Powell'ın Jackson Hole'daki açıklamalarını tekrarlayarak bir faiz indiriminin değerlendirildiğini bildirdi. FED'in gevşemeye gitmesi altın fiyatları üzerinde olumlu bir etkiye sebep olacak.

Altın Fiyatları

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 7.299,00

SATIŞ: 7.356,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 28.595,32

SATIŞ: 29.152,03

CUMHURİYET ALTIN

ALIŞ: 29.107,00

SATIŞ: 29.292,00