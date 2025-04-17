Bu gelişmelerin etkisiyle birlikte hem uluslararası hem de iç piyasalarda altın fiyatları rekor seviyelere ulaştı.

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı, 2025 yılı Nisan ayı itibarıyla 3.343 dolar seviyesine yükselerek tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı. Yalnızca yılın ilk dört ayında ons bazında yüzde 25’ten fazla değer kazanan sarı metal, yatırımcısına kısa vadede önemli kazanç sağladı. Son bir hafta içinde ons altındaki artış yüzde 10’u aştı.

İç piyasada da benzer bir seyir izleniyor. Serbest piyasalarda gram altın fiyatı 4 bin TL sınırını aşarak 4.066 TL seviyesine kadar çıktı. Bu yükseliş, altın fiyatlarının günlük, haftalık ve yıllık bazda rekor kırmasına neden oldu. Gram altın, yılbaşından bu yana yatırımcısına yüzde 35’in üzerinde kazanç sağladı. Özellikle son bir haftada görülen yüzde 10’luk artış, piyasalarda tedirginlik yaratırken, güvenli liman arayışındaki vatandaşların ilgisi altına yöneldi.

Yozgat'ta da altın fiyatlarındaki hızlı yükselişle birlikte kuyumcu esnafında hareketlilik gözlendi. Vatandaşlar, hem yatırım amaçlı hem de yaklaşan düğün sezonu nedeniyle altın alımlarını hızlandırdı. Yozgat şehir merkezindeki kuyumcular, özellikle gram altın ve çeyrek altına olan talebin arttığını, bazı müşterilerin ise fiyatların daha da yükseleceği beklentisiyle alım yapmakta acele ettiğini ifade etti.

Kuyumcu esnafından Ahmet Kılıç, son günlerde müşteri yoğunluğunda ciddi artış yaşandığını belirterek, “Vatandaş altının yükseleceğini düşünüyor. Kimisi yatırım için geliyor, kimisi ise düğün için. Ancak çoğu kişi daha fazla artmadan almak istiyor” dedi.

Ekonomistler ise altındaki yükselişin arkasında küresel risklerin arttığına dikkat çekiyor. Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimler, ABD-Çin ticaret ilişkilerinde yeniden artan tansiyon ve dünya genelinde ekonomik büyümede yaşanan yavaşlama, altını yatırımcılar için güvenli liman haline getirdi. Uzmanlar, özellikle merkez bankalarının faiz indirimine ne zaman başlayacağına dair belirsizliğin, altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklediğini vurguluyor.

Altın fiyatlarında kısa vadede volatilitenin devam etmesi beklenirken, yatırımcıların temkinli hareket etmesi ve piyasa gelişmelerini yakından takip etmeleri öneriliyor.