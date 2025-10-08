Altının onsu, jeopolitik risklerin yanında ABD'de federal hükümetin kapanması sebebiyle gerçekleşen risk artışının etkisiyle rekor kırmaya devam ediyor. Çeyrek altın bir günde 615 TL'lik artış gösterdi.

Bu yıla 2 bin 620 dolardan başlayan altının onsu, jeopolitik gelişmeler, ABD yönetiminin uyguladığı tarifeler ve dünyadaki siyasi belirsizlerin etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izledi. Bu gelişmelere ABD'de hükümetin kapanması eklenince ons altındaki yükseliş ivmelendi.

Altının onsu bugün ilk kez 4 bin doları geçti. Güne pozitif bir seyirle başlayan ons altın 4 bin 37,10 dolara yükselerek rekor kırdı. Böylece altının onsu, yıl başından bu yana 1400 doların üzerinde değer kazandı.

Analistler, Orta Doğu ve Ukrayna'daki jeopolitik gelişmelere ek olarak ABD'deki bütçe kriziyle ABD'nin finansal istikrarına duyulan güvenin azalmasının altın fiyatlarını desteklediğini bildirdi.

ABD'de hükümetin kapanmasının ülkeye güvensizliği daha da artırdığını belirten analistler, ABD'nin ulusal borcunun da yatırımcıları tedirgin ettiğini söyledi. Analistler, merkez bankalarının altın alımlarının da fiyatlardaki yükselişte etkili olduğunu belirtti.

Yurt içinde gram altın fiyatı da 5.431 TL seviyesine kadar yükseliş gerçekleştirdi. Gün içerisinde en düşük 5.337 TL seviyesi görüldü.

Çeyrek altın ise gün içi en düşük 9035 TL seviyesinden en yüksek 9650 TL seviyesine yükseldi. Arada fark 615 TL oldu.

Güncel Altın Fiyatları

2025 yılı boyunca ons altın, ABD'nin mali istikrarına dair belirsizlikler, küresel ticaret gerilimleri, Fed’in bağımsızlığına yönelik tartışmalar ve jeopolitik risklerle birlikte yüzde 50’den fazla değer kazandı. Merkez bankalarının yüksek tempoda altın alımları sürerken, yatırımcılar da olası piyasa şoklarına karşı korunma arayışıyla altına yöneliyor.