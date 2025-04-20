Altın piyasasında tarihi zirve yaşanıyor. Küresel belirsizlikler, jeopolitik riskler ve düşük faiz ortamı nedeniyle altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken, yatırımcılar “Şimdi satmalı mıyım?” sorusuna yanıt arıyor. Ons altın fiyatı 3.200 dolar seviyesini aşarken, yurt içi piyasalarda da gram altın yeni rekorlara koştu.

Yozgat’ta da birçok yatırımcı, bu yükselişi fırsata çevirme arayışında. Özellikle fiziki altınla yatırım yapan Yozgatlıların, son dönemde kuyumculardan satış için fiyat bilgisi aldığı öğrenildi.

Uzmanlara göre altın fiyatlarındaki artışın temelinde ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz politikalarına ilişkin belirsizlikler, doların zayıflaması, ABD-Çin ekonomik gerilimleri ve küresel ticaret savaşları yatıyor. Güvenli liman arayışındaki yatırımcılar, altına yönelerek talebi artırıyor.

Kıdemli emtia stratejisti Carley Garner, altın piyasasında aşırı iyimserliğin hakim olduğunu belirterek yatırımcıları uyardı. Garner, “Piyasa bir patlama tepe noktasına ulaşmış olabilir. Herkes aynı yönde hareket ediyorsa, bu durum ters bir hareketin habercisi olabilir,” dedi.

Uzmanlar, kârda olan yatırımcıların pozisyonlarının bir kısmını satarak risklerini azaltmalarını öneriyor. Ayrıca, piyasadaki olası bir düzeltme hareketine karşı yatırımcılara zarar-kes (stop-loss) stratejileri uygulamaları tavsiye ediliyor.

Yozgatlı kuyumcular ise altındaki bu hızlı yükselişin bir süre daha sürebileceğini, ancak dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Yerel piyasada yatırımcıların büyük kısmı, gelişmeleri temkinli bir şekilde izliyor.

Altın piyasasındaki yön arayışı sürerken, uzmanlar uzun vadeli yatırımcıların ani hareketlerden kaçınarak, dengeli stratejiler benimsemesini öneriyor.

(Not: Yatırım tavsiyesi değildir!)