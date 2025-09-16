Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün başlayıp yarın sona erecek faiz toplantısı öncesinde yükselişini sürdürdü. Yatırımcılar, Fed'in faiz politikalarına ilişkin kararları ve açıklamalarını yakından takip ediyor.

Güncel Altın Fiyatları

16 Eylül 2025 itibarıyla altın fiyatları şöyle:

Gram altın: 4.885,94 TL (alış) – 4.886,44 TL (satış)

Çeyrek altın: 8.129,00 TL (alış) – 8.207,00 TL (satış)

Yarım altın: 16.171,00 TL (alış) – 16.304,00 TL (satış)

Cumhuriyet altını: 31.318,70 TL (alış) – 31.909,05 TL (satış)

Tam altın: 32.238,00 TL (alış) – 32.455,00 TL (satış)

Ziynet altını: 31.304,12 TL (alış) – 31.894,37 TL (satış)

Ata altın: 32.539,41 TL (alış) – 33.358,42 TL (satış)

Altın/ons: 3.684,06 dolar (alış) – 3.684,73 dolar (satış)

14 ayar bilezik gramı: 2.717,44 TL (alış) – 3.738,48 TL (satış)

22 ayar bilezik gramı: 4.511,35 TL (alış) – 4.748,16 TL (satış)

Kaynak: Haber Merkezi