2 Kasım 2025 itibarıyla altın fiyatları geriledi. Gram altın 5 bin 411 TL’den işlem görürken, çeyrek altın 8 bin 850 TL seviyelerine kadar düştü. ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında gerçekleştirilen görüşmeden çıkan olumlu mesajlar, piyasaları hareketlendirdi.

Küresel risk iştahının artmasıyla birlikte yatırımcıların güvenli liman olarak görülen altına ilgisi azaldı. Bu gelişme, hafta sonuna girerken altın fiyatlarında hafif bir düşüşe neden oldu.

2 Kasım 2025 Güncel Altın Fiyatları

Gram Altın: 5.411,59 TL (alış) – 5.412,39 TL (satış)

Çeyrek Altın: 8.658,54 TL (alış) – 8.849,25 TL (satış)

Yarım Altın: 17.262,97 TL (alış) – 17.698,51 TL (satış)

Tam Altın: 36.427,00 TL (alış) – 36.711,00 TL (satış)

Cumhuriyet Altını: 34.634,17 TL (alış) – 35.288,76 TL (satış)

Ata Altın: 37.074,21 TL (alış) – 38.010,58 TL (satış)

Ons Altın (USD): 4.000,87 – 4.004,96

Uzmanlar Ne Diyor?

Ekonomistlere göre, ABD–Çin ilişkilerinde yaşanan olumlu gelişmeler ve dolar endeksindeki toparlanma, altın fiyatlarını aşağı yönlü etkiledi.

Ancak uzmanlar, jeopolitik risklerin ve enflasyon endişelerinin sürmesi nedeniyle altının uzun vadede hâlâ güçlü bir yatırım aracı olmaya devam edeceğini ifade ediyor.