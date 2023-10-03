Fed yetkililerinin faiz artırımları konusundaki söylemleri, ons altının sert bir düşüş yaşamasına neden oldu. Uzmanlar, altın fiyatlarını değerlendiriyor.

Güçlü ABD Doları Altına Talebi Azaltıyor

ABD dolarındaki güçlü duruş, altına olan talebi azaltmaya devam ediyor. Fed'in enflasyonla mücadelesinin devam ettiği bir dönemde olası faiz artırımları beklentisi, uzun vadeli yüksek faiz seviyelerinin altına olan ilgiyi düşürüyor.

Fed yöneticilerinin faiz artırımlarının devam edebileceği yönündeki açıklamaları, ons altının 1815 dolara kadar gerilemesine neden oldu. Gram altın da ons altındaki düşüşe paralel olarak değer kaybetti. Gün içinde ons altın en düşük 1815 doları, en yüksek 1829 doları gördü ve şu an itibarıyla 1820 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Gram altın ise güne 1612 liradan başladı, gün içinde en düşük 1602 lirayı, en yüksek 1617 lirayı gördü ve şu an itibarıyla 1609 lira civarında işlem görüyor.

Dolar ve ABD Tahvilleri Baskı Yaratıyor

Uzmanlara göre, Fed'in faiz artırım serüveni ve yüksek ABD hazine tahvili getirileri, altın fiyatlarını baskı altına alıyor. ABD hazine tahvillerinin yüzde 5 seviyesine yaklaşması, ons altının 1800 doların altına inme olasılığını artırıyor.

Uzmanlar, altın için bugünkü destek noktasının 1811 dolar olduğunu ve bu seviyenin kırılması halinde 1804 dolar ve sırasıyla 1791 dolar seviyelerinin görülebileceğini belirtiyorlar.

Fed Başkanı Powell'ın Açıklamaları

ABD ekonomisiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, Covid-19 salgınının ekonomi üzerindeki etkilerini atlattıklarını belirtti. Ancak, işgücü eksikliği, çocuk bakımı sorunları ve diğer risklerin hala devam ettiğine dikkat çekti.

Powell, "Fiyat istikrarını yeniden sağlamaya çok odaklanmış durumdayız" diyerek Fed'in fiyat istikrarına odaklandığını vurguladı.

Altının Getirisi

Son bir yılda gram altın yüzde 59, yılbaşından bu yana ise yüzde 46 oranında kazanç sağladı. Bu, altın yatırımcılarının enflasyona karşı tasarruflarını koruduğunu gösteriyor.

Fed Başkanı Powell, toplum ve iş dünyası liderleriyle yaptığı görüşmede pandeminin etkileriyle mücadele ettiklerini vurguladı ve ekonomide sürdürülebilir bir işgücü piyasası oluşturmanın fiyat istikrarına dayandığını söyledi. (Haber Merkezi)