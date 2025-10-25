İstanbul Altın Rafinerisi’nin (İAR) sahibi Afyonlu Halaç ailesinin kurucu babası Fazlı Halaç hayatını kaybetti.

Aslen Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinden olan Halaç’ın vefatı, iş dünyasında ve yakın çevresinde büyük üzüntüyle karşılandı.

Halaç’ın cenazesi, 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından İstanbul Sarıyer’de toprağa verilecek.

Vefat eden baba Fazlı Halaç, İAR’ın yönetim kurulu üyesiydi. İAR’ın yönetim kurulu başkanlığını 2013’ten beri Özcan Halaç’ın göreve getirdiği Ayşen Esen yürütüyor.

Şirketin yönetim kurulunda ayrıca uzak akraba Erkam Halaç ile Ak Parti 21 ve 22’nci Dönem İstanbul Milletvekilliği de yapmış olan İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz bulunuyor.