Durumdan şüphelenen vatandaş, altınlarını satmadan önce Kapalıçarşı içindeki başka bir kuyumcuya daha gitti. Aynı altınları Kapalıçarşı'daki başka bir kuyumcuda kontrol ettiren vatandaş, altınlarının 22 ayar olduğunu öğrenince büyük şok yaşadı.

Kuyumcu Tarafından Dolandırılıyordu

Kapalıçarşı'daki kuyumcu, yapılan kontrolde altınların 22 ayar olduğunu belirtti. Dolandırılmak üzere olduğunu anlayan vatandaş, "Az kalsın değerinin çok altında satacaktım" sözleriyle yaşadığı şaşkınlığı belirtti.

Altın Bozdururken Dikkat Edilecek Hususlar

Yetkililer, vatandaşlara tanımadıkları yerlerde altın bozdurmamaları yönünde uyarıda bulunarak, özellikle turistik bölgelerde "ayar düşürme" gibi yöntemlerle yapılan fiyat oyunlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Vatandaşları kuyumcu noktasında seçici olmaları yönünde uyardı.