Ekonomik belirsizlikler ve küresel piyasalardaki dalgalanmalar, altın fiyatlarını da oldukça etkiledi. Son zamanlarda yukarı yönlü hareket halinde olan altın, bu sabah düşüşle güne başladı.

Haftaya yükselişle gelen altın fiyatları ise yatırımcılar ve alım-satım yapanlar tarafından her an takip ediliyor. Haftanın son zamanlarında sert düşüşle başlayan altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte 25 Temmuz 2025 Cuma günü itibarıyla güncel altın fiyatları…

Gram Altın: 4.375 – 4.376 TL

22 Ayar Bilezik: 3.983 – 4.004 TL

Çeyrek Altın: 7.116 – 7.182 TL

Yarım Altın: 14.230 – 14.364 TL

Tam Altın: 28.088 – 28.642 TL