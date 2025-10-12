Zatürre sebebiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden CHP'nin eski genel başkanlarından, gazeteci ve yazar Altan Öymen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Altan Öymen Teşvikiye Cami'ndeki törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Öymen için 21 Temmuz Pazartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Öymen için bir tören yapılmıştı. Yoğun bakımda tedavi gören 93 yaşındaki Altan Öymen'in çoklu organ yetmezliği nedeniyle 19 Temmuz'da saat 14.38'de vefat ettiği bildirildi.

Altan Öymen kimdir?

Altan Öymen, 20 Haziran 1932 tarihinde İstanbul'da doğdu, beş yaşından itibaren Ankara'da büyüdü. Cumhuriyet Türkiye'sinin ilk öğretmenlerinden olan babası Hıfzırrahman Raşit Öymen, tek parti döneminde milletvekilliği yaptı.

Altan Öymen gazeteciliğe 1950 yılında Ulus Gazetesi'nde başladı. Hürriyet Gazetesi'ne verdiği bir röportajda, ilk dergisini iki kardeşiyle birlikte 10 yaşındayken çıkardığını anlattı.

Ulus'un dışında, Yeni Ulus, Halkçı, Tercüman, Öncü, Akis, Yeni Gün, Akşam, Cumhuriyet, Günaydın, Milliyet ve Radikal gibi çok sayıda gazetede muhabir, köşe yazarı ya da yönetici olarak çalıştı. Bir yandan çalışırken bir yandan okudu.

Lisans öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin Mali Şubesi'nde 1955 yılında tamamladı. 1960'lı yıllarda Almanya'da Bonn Büyükelçiliği Basın Ataşeliği görevinde de bulundu.