Elmas, 1969 yılında İstanbul’da doğdu, ancak aslen Erzincan Refahiye kökenli.

Orta öğrenimini 1986’da Işık Lisesi’nde, yükseköğrenimini ise 1992’de İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde tamamladı.

24 Mayıs 2025 itibarıyla 56 yaşında. Evli ve üç çocuk babası olan Elmas, iş hayatında 3,5 milyon metrekareden fazla proje üretimiyle biliniyor.

Taksim Camii Projesi

Taksim Camii’nin tüm masraflarını üstlenerek dikkat çekti.

Caminin mihrap, minber ve kürsüsünü bizzat tasarladı.

Bu proje, onun sosyal sorumluluk anlayışını ve dini değerlere verdiği önemi gösteriyor.

Sur Yapı, 32 yılda 134 projeyi tamamlayarak inşaat sektöründe global bir marka haline geldi.