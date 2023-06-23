Toplumsal bilinç ve farkındalık oluşturmak için kutlanan Dünya ALS Günü’nde Aksu’ya ziyaret gerçekleştiren Müdür Aksoy, Aksu’nun gününü kutlamanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Ziyaret sonrasında açıklamada bulunan Aksoy, “AmiyotrofikLateral Skleroz (ALS) diğer ismiyle de Motor Nöron Hastalığı konusunda toplumsal bilinç ve farkındalık oluşturmak için dünyada ve ülkemizde 21 Haziran Dünya ALS Günü olarak anılmaktadır. Bu doğrultuda hem çocukluk arkadaşım hem de ALS hastası olan Arslan Aksu kardeşimi bugün evinde ziyaret etmek ve gününü kutlamak beni çok mutlu etti. Gözlerindeki ışığıyla yüzlerimizde tebessüm uyandıran kardeşime Rabbimizden şifalar diliyor, gününü içtenlikle kutluyorum” dedi. Haber Merkezi