Son günlerde Alphan Telek hakkında birçok soru gündeme gelmiş durumda. Peki, Alphan Telek kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır ve hangi alanda uzmanlaşmıştır? İşte detaylar:

ALPHAN TELEK KİMDİR?

Alphan Telek, 11 Şubat 1990 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Genç yaşına rağmen geniş bir akademik ve profesyonel birikime sahip olan Telek, Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) bölümünü üstün başarıyla tamamlamıştır. Ardından yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü'nde sürdürmüştür. Şu anda doktorasını Paris'te, Sciences Po'ya bağlı Uluslararası Araştırmalar Merkezi'nde (CERI) yapmaktadır. Doktora çalışmalarında Türkiye'deki sosyal eşitsizlikler ve güvencesizlik konularını derinlemesine incelemektedir.

UZMANLIK ALANI VE PROFESYONEL KARİYER

Alphan Telek, dış politika, insani ve toplumsal kalkınma, ve demokratikleşme konularında derinlemesine bilgi sahibidir. Bu alanlarda birçok araştırma raporu, politika notu ve raporu hazırlamıştır. Ayrıca, İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü (İstanPol) kurucularından biridir ve burada yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. İnsani ve Toplumsal Kalkınma programının direktörü olarak önemli projelere imza atmaktadır.

MEDYA VE KAMUOYUNDA GÖRÜNÜRLÜK

Alphan Telek, son dönemde Halk TV'de Sezgin Tanrıkulu'nun katıldığı bir programda konuk olarak yer almıştır. Bu tür medya appearances ile dikkatleri üzerine çekmiş ve biyografisi hakkında daha fazla bilgi edinme isteği artmıştır.

Alphan Telek'in akademik ve profesyonel kariyeri, genç yaşına rağmen önemli bir etki yaratmaktadır. Özellikle sosyal eşitsizlikler ve kalkınma konularındaki çalışmaları, kendisini bu alandaki önemli isimlerden biri olarak konumlandırmaktadır.