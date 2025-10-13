30 Mart 1979 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Eğitim ve Kariyer Geçmişi: Yeditepe Üniversitesi'nde iletişim eğitimi aldı.

Meslek hayatına erken yaşlarda medya sektöründe, özellikle spor yayıncılığında adım attı

Spor Dünyasında Kariyeri

Uzun yıllar önde gelen yayın kuruluşlarında spor muhabirliği ve editörlük görevlerinde bulundu.

Dijital medya ve kriz iletişimi konularında uzmanlığı bulunuyor.

Kendisi, kriz anlarında soğukkanlı ve stratejik düşünme yeteneği ile tanınır.

Fenerbahçe'deki Rolü Neydi?

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde "Futbol İletişim Koordinatörü" olarak görev yaptı.

Bu görevi sırasında kulübün medya stratejilerinin belirlenmesi, kamuoyu iletişimi ve sosyal medya yönetimi gibi kritik alanlarda aktif rol aldı.

Fenerbahçe’den Neden Ayrıldı?

Fenerbahçe Spor Kulübü, 12 Ekim 2025 tarihinde yayımladığı kısa bir açıklamayla yolların ayrıldığını duyurmuştur.

Açıklamada sadece şu ifadelere yer verilmiştir: "Futbol İletişim Koordinatörümüz Alper Yemeniciler ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.”