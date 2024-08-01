Son günlerde adından sıkça söz ettiren Alper Bahadır, kim olduğu ve arka planıyla merak uyandırmaya devam ediyor. Peki, Alper Bahadır kimdir, nerede doğdu ve kaç yaşında? İşte detaylar...

ALPER BAHADIR KİMDİR?

Alper Bahadır, Trabzon doğumlu bir Beşiktaş kongre üyesidir. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin uzaktan akrabası olan Bahadır, Fikret Orman döneminden itibaren Beşiktaş camiasına yakınlığı ile bilinir. Takipçileri tarafından "duyumcu" olarak tanınan Bahadır, gazeteci Murat Özen ve eski futbolcu Okan Koç'un yakın arkadaşıdır.

Bülent Uslu ile yaşadığı kavga, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bu kavganın nedenine dair ayrıntılar net olmasa da, iki isim arasındaki Beşiktaş ile ilgili görüş ayrılıkları veya kişisel anlaşmazlıkların rol oynamış olabileceği düşünülüyor.

ALPER BAHADIR NERELİ?

Alper Bahadır aslen Trabzon'ludur ve Trabzon'da doğup büyümüştür.