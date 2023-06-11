Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, Yozgat’a başarı getiren Kadışehri Şehit Nuri Çelik Ortaokulu öğrencisi Alperen Alpaydın’ı tebrik etti.

Müdür Aksoy tebrik açıklamasında, “Tebrikler sevgili öğrencim! Başarının sırrı inanç ve çalışmaktır. İlçemiz Şehit Nuri Çelik Ortaokulunda öğrenim gören öğrencimiz Alperen Alpaydın inancı ve çalışmasıyla başarıya giden yolu bizlere göstermiştir. Sivas’ta yapılan okul sporları müsabakalarında Muaythai Spor dalında Yıldızlar Türkiye 3’üncüsü olan öğrencimiz bizleri gururlandırmıştır. Azmi ve çalışkanlığından dolayı tebrik ediyor, başarıya ulaşmasında emekleri olan öğretmenimiz Yasemin Karataş’a ve okul müdürümüz Mustafa Tetik’e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir