Eski millî futbolcu, teknik direktör ve sporcu olan Alpay Özalan, futbol kariyerine Altay’da başlamış ve sırasıyla Beşiktaş, Fenerbahçe, Aston Villa (İngiltere), İncheon United (Güney Kore), Urawa Red Diamonds (Japonya) ve FC Köln (Almanya) gibi önemli kulüplerde oynamıştır.

1992 yılından 2008 yılına kadar Türkiye Millî Futbol Takımı'nın değişmez oyuncusu olarak 127 kez millî formayı giymiştir. 1993 Akdeniz Olimpiyatları'nda Türkiye’yi şampiyon yaparak büyük bir başarı elde etmiştir.

1996 yılında Dünya Olimpiyat Fair Play ödülünü kazanan ilk ve tek Türk futbolcusu olan Özalan, İngiltere’ye transfer olan ve Premier Lig’de forma giyen ilk Türk futbolcudur. 2002 Dünya Kupası’nda üçüncülük yaşamış ve bu başarıları nedeniyle 2002 FIFA World Cup All Star Team’e dahil edilen tek Türk futbolcu olarak dikkat çekmiştir.

Japonya'da "En İyi Yabancı Futbolcu" ve Asya'nın en iyi defans oyuncusu seçilen Özalan, 2002 Dünya Kupası'ndaki başarısı nedeniyle Devlet Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirilmiştir. Ayrıca, Almanya’nın ünlü ansiklopedisi Fussballer tarafından futbol tarihinin en önemli 1000 futbolcusundan biri olarak gösterilmiştir.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK VE SİYASİ KARİYER

Futbolculuk kariyerini Almanya'da sonlandıran Özalan, teknik direktörlük kariyerine çeşitli kulüplerde görev alarak devam etmiş ve son olarak Ümit Millî Takım Teknik Direktörlüğü görevini yürütmüştür.

Siyasi alanda da aktif olan Alpay Özalan, AK Parti İzmir Milletvekili olarak görev yapmaktadır. Evli ve 2 çocuk babası olan Özalan, hem spor hem de siyaset alanındaki başarılarıyla dikkat çekmektedir.

Bu bilgilerin yanı sıra, Alpay Özalan'ın halkla ilişkiler ve toplumsal projelerdeki etkin rolü de dikkat çekici nitelikte.