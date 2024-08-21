- Doğum Yılı ve Yeri: 1965, Adana Karataş
- Eğitim:
- Çukurova Üniversitesi: 1991 yılında İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu.
- El-Ezher Üniversitesi: 1993-1997 yılları arasında Kahire'de bulunan üniversitenin Şeriat Fakültesi İslam Hukuku Bölümü'nde eğitim gördü.
- Kariyer ve Faaliyetler:
- Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı: Üniversite yıllarında bu vakfı kurdu. Vakıf, Türkiye genelinde birçok konferansa ev sahipliği yaparak on binlerce insanın katılımına sahne oldu.
- Furkan TV: Alpaslan Kuytul'un kendisine ait internet üzerinden yayın yapan Furkan adında bir TV kanalı bulunmaktadır.
- Furkan Nesli Dergisi: 2011 yılından itibaren Furkan Nesli Dergisi’nin başyazarlığını yapmaktadır.
Alpaslan Kuytul, hem eğitim hem de dini hizmet alanlarında önemli bir rol oynamış, çeşitli medya ve yayıncılık faaliyetleriyle tanınmıştır.
Kaynak: Haber Merkezi