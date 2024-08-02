Türk mühendis ve siyasetçi Alparslan Bayraktar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanıdır.

Türk mühendis ve siyasetçi Alparslan Bayraktar, 4 Haziran 2023 itibarıyla Türkiye'nin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak göreve başladı. Trabzon'un Çaykara ilçesinden olan Bayraktar, 1975 yılında Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde dünyaya geldi. Evli ve iki çocuk babası olan Bayraktar, geniş bir eğitim geçmişine sahiptir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden lisans diploması alan Bayraktar, yüksek lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ekonomi hukuku ve Fletcher School of Law and Diplomacy'de uluslararası ilişkiler alanında tamamladı. Doktora eğitimini ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yer sistem bilimleri ve enerji ekonomisi politikası üzerine yaptı.

Kariyerine özel sektörde başlayan Bayraktar, 2010-2016 yılları arasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nda kurul üyeliği yaptı. 2016-2018 döneminde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda müsteşar yardımcılığı ve Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttü. Temmuz 2018'de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda bakan yardımcısı olarak atandı ve halen Dünya Enerji Konseyi Türkiye Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 Haziran 2023'te açıklanan yeni bakanlar kurulunda, Alparslan Bayraktar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak yer aldı.