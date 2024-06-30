Alparslan Bayraktar, Türkiye'de önemli bir enerji bürokratı ve politikacıdır.

İş hayatına özel sektörde başlayan Bayraktar, sonrasında enerji yönetimi ve düzenlemeleri alanında uluslararası kuruluşlarda etkin rol almıştır.

Türkiye'de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nda Kurul Üyesi olarak görev yapmasının ardından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda çeşitli görevler üstlenmiştir.

2018 yılında Bakan Yardımcısı olarak atanan Bayraktar, 2023 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak atanmıştır.

Alparslan Bayraktar, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği lisans eğitimi almış, ekonomi hukuku alanında Bilkent Üniversitesi'nde ve uluslararası ilişkiler alanında Fletcher School of Law and Diplomacy'de yüksek lisans yapmıştır.

Doktorasını Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Enerji Ekonomisi ve Politikası alanında tamamlamıştır. Halen Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Başkanlığı görevini sürdürmektedir.