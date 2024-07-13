Alparslan Arslan, Türk hukukçu ve siyasetçi olarak bilinir. Özellikle 2006 yılında Danıştay'a düzenlediği saldırı ile gündeme gelmiştir. Peki Alparslan Arslan kimdir? Alparslan Arslan öldü mü?

ALPARSLAN ASLAN KİMDİR?

Alparslan Arslan, 17 Ocak 1974 tarihinde Bingöl'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra savcılık ve hakimlik gibi görevlerde bulundu. 2006 yılında, Danıştay üyelerine yönelik gerçekleştirdiği silahlı saldırı sonucunda 1 kişiyi öldürmüş, birçok kişiyi yaralamıştır. Bu saldırı, Türkiye'de geniş yankı uyandırmıştır.

Alparslan Arslan, saldırı sonrasında yakalanmış ve yargılanmıştır. 2007 yılında yapılan mahkeme sonucunda ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştır. Mahkeme süreci sırasında, saldırısını Danıştay'ın laik düzeni tehdit ettiğini iddia ederek gerçekleştirdiğini belirtmiştir.

ALPARSLAN ARSLAN'IN YARGILANMASI

Saldırı sonrası yakalanan Alparslan Arslan, 2007 yılında yapılan mahkeme sonucunda ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştır. Mahkeme sürecinde, saldırısını Danıştay'ın laik düzeni tehdit ettiği gerekçesiyle gerçekleştirdiğini belirtmiştir.

ALPARSLAN ARSLAN'IN ÖLDÜ MÜ?

Alparslan Arslan, Danıştay saldırısından sonra Maltepe Cezaevi'nde tutuklu olarak bulunuyordu. Saldırgan davranışları nedeniyle sık sık doktor gözetiminde tutulmuştur. Yargılama aşamasında, akli dengesinin yerinde olmadığı iddiasıyla Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmiştir ancak aksi yönde karar verilmiştir. Alparslan Arslan, kendini asarak intihar etmiş ve hastaneye kaldırıldıktan sonra kurtarılamamıştır. Uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü bilinmektedir.

ALPARSLAN ARSLAN'IN SUÇU

Alparslan Arslan, avukat kimliğini kullanarak Danıştay binasında toplantı halinde olan 2'nci daire heyetine silahlı saldırı düzenlemiştir. Bu saldırı sonucunda hakim Mustafa Yücel Özbilgin hayatını kaybetmiş, 4 üye ise yaralanmıştır.