Saldırıda, Danıştay üyesi Mustafa Yücel Özbilgin hayatını kaybetmiş, üç kişi ise yaralanmıştır. Olayın ardından Arslan, Ergenekon terör örgütüyle bağlantılı olduğu iddiaları üzerine yargılanmış ve İstanbul'daki davada tekrar yargılamaya alınmıştır. 5 Ağustos 2013 tarihinde İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 90 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştır.

1977 yılında Bingöl'ün Kiğı ilçesinde Kürt kökenli bir ailede dünyaya gelen Alparslan Arslan, eğitimine 1982 yılında başlamış ve 1993'te tamamlamıştır. 1994 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girmiş, 1998 yılında mezun olmuştur. 2001 yılında İstanbul Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık yapmaya başlamıştır. Ancak, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi kayıtlarında Elazığ Kovancılar Lisesi'nden mezun olduğu bilgisi yer almaktadır.

Arslan, 16 Şubat 2023 tarihinde Maltepe Cezaevi'ndeki koğuşunda ölü bulunmuş, cenazesi Beykoz, İstanbul'daki Yukarı Baklacı Mezarlığı'na defnedilmiştir.

DANIŞTAY SALDIRISI

Alparslan Arslan'ın düzenlediği saldırı, Danıştay'ın başörtüsüyle ilgili aldığı hukuki kararları hedef almıştır. Saldırı sırasında Arslan, "Allah'ın askeriyiz, elçiyiz, başörtüsü davası yüzünden cezalandırılacaksınız" diyerek Danıştay İkinci Dairesi üyelerine ateş açmıştır. Arslan, saldırının gerekçesi olarak Danıştay'ın kamusal alanda başörtüsü takılması aleyhindeki kararlarını göstermiştir. Ayrıca, saldırganın üzerinden çıkan Vakit gazetesinin, başörtülü bir öğretmen hakkındaki kararı haberleştirmesi, olayın hedef gösterme amaçlı olabileceği şüphesini doğurmuştur.

Arslan'ın Danıştay Saldırısı dışında Cumhuriyet Gazetesi'ne bombalı saldırılarla da ilişkilendirildiği ortaya çıkmıştır. Emniyet yetkilileri, Arslan'ın Danıştay Saldırısı sonrası YÖK'e benzer bir saldırı yapmayı planladığını ancak yakalandığı için bu eylemi gerçekleştiremediğini açıklamıştır.