Taraftar grubunun açıklamasında, bugüne kadar kulüpte görev yapan tüm başkanlara emekleri için teşekkür edilirken, Akyüz’ün göreve geldiği günden bu yana kulüp için büyük fedakârlıklar yaptığı vurgulandı.

“Takım küme düşer diyenlerin inadına, Play-Off’u son ana kadar kovalayan bir yapı oluşturdun. Paranı, zamanını, gönlünü verdin. Teşekkürün en büyüğü sana,” ifadelerine yer verilen açıklamada, taraftarların Akyüz’e yönelik "Büyük Başkan" şeklinde tezahürat yaptığı da aktarıldı.

“FUTBOL, YOZGATLI İÇİN BİR TESELLİ KAYNAĞI”

Açıklamada ayrıca Yozgat halkının futbola yalnızca bir spor dalı olarak değil, toplumsal birlik ve moral unsuru olarak yaklaştığı belirtildi. “Bu şehrin insanı, yarım kalan yanını ve eksikliklerini bir futbol takımıyla dindirmeye çalışıyor. Teselliyi bu takımda arıyor.” denildi.

“CANIMIZ SAĞ OLSUN”

Play-Off hedefinin bu hafta itibarıyla sona erdiği hatırlatılan açıklamada, “Bu haftaya kadar umudumuzu yitirmedik. Ancak alınan mağlubiyet ve Pazarspor’un galibiyetiyle bu sezon için Play-Off şansımız kalmadı. Canımız sağ olsun.” ifadelerine yer verildi.

Gelecek hafta Çankaya FK ile oynanacak karşılaşmanın, Pazarspor maçında alınan ceza nedeniyle seyircisiz oynanacağı bildirildi.

YENİ SEZON İÇİN MESAJ

Grup Meydan, açıklamasında yeni sezon planlamasına dair de görüşlerini paylaştı. Başkan Akyüz ve yönetimin transfer sürecinde nasıl bir tutum sergileyeceği, teknik direktör Cafer Elek ve Sportif Direktör Nedim Köseoğlu’nun rolünün belirleyici olacağı vurgulandı.

Grup Meydan stadyum konusunun önümüzdeki süreçte gündemin ön sıralarında yer alacağı belirtilerek, “Bugünden itibaren stadyum konusunu sürekli gündemde tutacağız. Siyasiler, bürokratlar ve yetkililerle bu süreci yakından takip edeceğiz” denildi.

Grup Meydan yeni sezona daha bilinçli bir tribün yapısı ve kulübe maddi ve manevi zarar vermeyen bir taraftar profiliyle girilmesi gerektiği ifade edilen açıklama, “Gelecek sezon telafisi olmayan bir yıl olacak. Kulübün kaybedecek zamanı da, parası da yok. Her şey planlı ve hatasız ilerlemek zorunda” sözleriyle tamamlandı.