Yozgat Bozokspor Kulübü Başkanı Alparslan Akyüz, kamuoyunda oluşan yoğun destek ve taraftarlardan gelen çağrılara kayıtsız kalmayarak, kulüp başkanlığı görevine kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.

Başkan Akyüz’ün bu kararı, hem camia içinde hem de Yozgatlı futbolseverler arasında memnuniyetle karşılandı.

Görevine ilk günkü heyecanla ve daha güçlü bir vizyonla devam edeceğini belirten Akyüz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Kaldığımız yerden, daha güçlü devam! Yozgat Bozokspor Kulübü Başkanlığı görevime, ilk günkü heyecanla ve daha güçlü bir şekilde devam etme kararı aldım. Bu camianın inancını, emeğini ve sevgisini her zaman en büyük motivasyon kaynağımız olarak bildik. Şimdi hedeflerimizi daha da büyütme, kulübümüzü hak ettiği yerlere taşıma zamanı! Bize güvenen, destek olan herkese teşekkür ediyorum. Şimdi omuz omuza, daha büyük başarılara yürüme zamanı.”