Süper Lig’in sevilen teknik direktörlerinden Bülent Uygun’un genç kızı Almina Tude Uygun, şeker komasına girdiği için Çorlu’da hastaneye kaldırıldı. Almina Tude Uygun'un sağlık durumu ve biyografisi merak konusu oldu. Kullanıcılar ayrıca "Almina Tude Uygun'un annesi kimdir?" sorusunun yanıtını da araştırıyor.

ALMİNA TUDE UYGUN’UN HAYATI

28 yaşında olan Almina Tude Uygun, çocukluğundan beri şeker hastalığı ile mücadele ediyor. Tip 2 diyabet teşhisi konan Almina, bu hastalıkla uzun yıllar boyunca savaştı. Şeker komasına girerek hastaneye kaldırılan genç kadının durumu ciddi. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Almina, diyabetle mücadelesinde büyük zorluklar yaşadı.

ALMİNA TUDE UYGUN’UN ANNESİ KİMDİR?

Almina Tude Uygun'un annesi hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Babası Bülent Uygun’un 2012 yılında Gamze Uygun ile, 2014 yılında ise Özlem Füsun Önal ile evlendiği biliniyor. Bülent Uygun'un tüm evliliklerinden sadece bir çocuğu, Almina Tude Uygun, bulunuyor.

DİYABETLE MÜCADELESİ

Henüz 12 yaşındayken böbrek ağrısı ve aşırı susama şikâyetiyle doktora başvuran Almina’ya tip 2 diyabet teşhisi kondu. Yıllarca bu hastalıkla mücadele eden Almina, zaman zaman şeker komasına girerek büyük tehlikeler atlattı. Ameliyat sonrası 25 kilo vererek sağlığına kavuşan Almina, bu süreçte yaşadığı zorlukları şu sözlerle ifade etmişti:

Yıllar önce “sadi-s” ameliyatı olan Almina’nın ameliyattan önce 500 civarında olan şekeri, ameliyatın üçüncü günü normale döndü, takiplerde de bir daha yükselmediği görüldü. Ameliyattan önce 90 kilo olan Almina, 25 kilo vererek 65 kiloya düştü. Ameliyattan sonra yeniden doğduğunu belirten Almina Uygun, duygularını şöyle ifade etmişti:

“Sürekli hastanelerde geçen düşmeyen bir şeker, aşırı kilo. Hiçbir genç kızın yaşamak istemeyeceği bir durum tabiî ki. İstediğini alamıyorsun, giyemiyorsun, insanların tepkileri, bakışları. Şimdi bunların hiçbiri kalmadı. Hastaneye uğramıyorum. Benim için karar vermek zor olmadı. Sürekli gelen şeker komaları sonunda olmak zorundaydım. Ama çok mutluyum. Çünkü hayatım çok değişti, çok rahatım. Kilo verdim şekerim yok, insülin, hap kullanmıyorum. Benim açımdan çok rahat bir dönem yeniden doğmak gibi bir şey. Artık tüy gibiyim.

Özgüveniniz artıyor. Çünkü sürekli şuramı, buramı saklayayım, sürekli çekingen tavırlar artık yok, istediğimi giyebilirim. Bu da yakıştı, bu da yakıştı. Gidip büyük reyonlarına bakmak yerine gidip 36-38 beden kıyafete bakıyorum ki ben 42-44 beden giyiyordum. 95 kilodan 65 kiloya düştüm. E tabi bunun verdiği bir özgüven doğal olarak oluyor. Onun dışında tabi gardırobunuzu baştan yeniliyorsunuz. İçimden ufak bir Almina daha çıktı. Ama çok rahatım, sağlıklıyım, daha dinç uyanıyorum. Her gün biraz daha kendime güveniyorum. Dedim ki tamam yeniden başladı hayat. Şimdi her şey sıfırdan daha rahatım daha özgürüm. Hareket etmem yatıp kalkmam, yemem içmem her konuda daha rahatım. Şimdi şunu yesem şekerim artar mı diye düşünmüyorsun. Ben günde 5 defa insülin alıyordum. Onun dışında iki defa ilaç kullanıyordum ona rağmen düşmüyordu. Şimdi öyle bir derdim yok sabah ilaç içmiyorum, akşam iğne vurdurmuyorum. İstediğim her şeyi giyebiliyorum. Onun için çok mutluyum ve hiç pişman olunacak bir şey değil. Mutlaka obezite ve şeker problemi olan herkes olmalı.”