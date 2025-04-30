Türk kökenli bir siyasetçi olan Güler, CDU’nun Köln İl Başkanlığı görevini de sürdürüyor.

TÜRK KÖKENLİ, ALMANYA DOĞUMLU

Serap Güler, 7 Temmuz 1980’de Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yer alan Marl kentinde dünyaya geldi. Aslen Karslı bir ailenin çocuğu olan Güler’in babası madenci, annesi ise temizlik işçisi olarak çalıştı. Almanya'da büyüyen Güler, hem Türk hem Alman kültürlerini benimseyerek çift kimlikli bir yaşam sürdü. 2010 yılından bu yana Alman vatandaşı olan Güler, Türk toplumuyla bağını korumaya devam ediyor.

İLETİŞİM BİLİMİNDEN SİYASETE

2002-2007 yılları arasında Duisburg-Essen Üniversitesi’nde iletişim bilimi ve Alman çalışmaları eğitimi alan Güler, meslek hayatına Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Aile ve Entegrasyon Bakanlığı’nda başladı. 2010 yılında dönemin bakanı Armin Laschet’in danışmanlığını yaptı, ardından Sağlık Bakanlığı'nda basın görevlisi olarak görev aldı.

Siyasi kariyerine 2009’da CDU’ya katılarak başlayan Güler, 2014’te CDU Köln Başkan Yardımcısı, 2025 itibarıyla ise Köln İl Başkanı olarak atandı. 2017-2021 yılları arasında Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Hükümeti’nde Entegrasyondan Sorumlu Devlet Sekreteri olarak görev yaptı.

FEDERAL MECLİS VE YENİ GÖREVİ

Serap Güler, 2021 yılında yapılan seçimlerde CDU’dan Federal Meclis’e milletvekili olarak seçildi. 2025 yılında kurulması beklenen yeni koalisyon hükümetinde Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Devlet Bakanı olarak görev alması beklenen Güler, bu göreve gelen ilk Türk kökenli kadın siyasetçilerden biri olacak.

TARTIŞMALI AÇIKLAMALARIYLA GÜNDEMDE

Güler, kamuoyunda özellikle entegrasyon politikaları, kadın hakları ve çocukların eğitimde fırsat eşitliği gibi konulardaki çalışmalarıyla tanınırken; kürtaj karşıtlığı ve reşit olmayan kız çocuklarının başörtüsü takmasına karşı çıkışıyla da dikkat çekti. Güler, “Genç bir kıza başörtüsü takmak tam bir sapkınlıktır” sözleriyle tepki toplamıştı.

ÖZEL YAŞAMI VE TOPLUMSAL ETKİSİ

Evli olan Serap Güler’in özel yaşamı hakkında kamuoyuna yansıyan fazla bilgi bulunmazken, sosyal medya paylaşımlarında genellikle toplumsal konulara ve siyasete odaklandığı görülüyor. Güler, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Alman ordusunun yeniden yapılandırılmasını ve enerji politikalarının gözden geçirilmesini de savunmuştu.

ALMANYA’DA TÜRK KÖKENLİ TEMSİL ARTIYOR

Son genel seçimlerde 19 Türk kökenli siyasetçi Federal Meclis’e girmeye hak kazandı. CDU’dan meclise giren isimler arasında Serap Güler ve Tijen Ataoğlu yer aldı. Türk kökenli milletvekillerinin sayısının artması, Almanya’daki Türk toplumunun siyasi temsiliyetinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.