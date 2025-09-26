Yozgat Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 1 Kasım 1965 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi kapsamında, Almanya’da çalışan vatandaşlar ile aile bireylerinin sosyal güvenlik haklarını Türkiye’de de kullanma imkânına sahip olduğunu bildirdi.

Danışma Günleri 11-13 Kasım’da Yapılacak

SGK ile Alman Emeklilik Sigortası Kurumları işbirliğinde 11-12-13 Kasım 2025 tarihlerinde Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Hizmet Binası’nda “Türkiye-Almanya Danışma Günleri” düzenlenecek.

Etkinlikten Kayseri, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat illerinde yaşayan Türk ve Alman vatandaşları ile aile bireyleri yararlanabilecek.

Türk ve Alman Uzmanlardan Birebir Görüşme İmkânı

Danışma hizmetinde, Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi’nin öngördüğü yaşlılık, malullük, ölüm ve hastalık halinde sağlanan sosyal güvenlik hakları ile yurt dışında geçen sürelerin borçlanma yoluyla değerlendirilmesine ilişkin sorular, Türk ve Alman uzmanlar tarafından birebir görüşmelerle cevaplandırılacak.

Hizmetin ücretsiz olarak Türkçe ve Almanca dillerinde sunulacağı belirtildi.

Randevu ve Gerekli Belgeler

Danışma hizmetinden yararlanmak isteyenlerin, 0 312 432 12 26 veya 0 312 432 12 29 numaralı telefonlardan randevu almaları gerekiyor. Vatandaşların, danışma gününe kimlik, Türk sigorta sicil numarası, tahsis numarası, yabancı ülke sosyal güvenlik sicil numarası, Almanya’da bulundukları döneme ait ikamet ve çalışma belgeleriyle birlikte katılmaları istendi.

Kurumdan yapılan açıklamada, “Türkiye-Almanya Danışma Günleri’ne ilişkin ayrıntılı bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulmuştur” denildi.