Magazin dünyasının ve sosyal medyanın dikkat çeken isimlerinden biri olan Allan Hakko, Vakko'nun veliahtı olarak ilgi çekici bir figür olmaya devam ediyor. İşte Allan Hakko'nun hayatı, kariyeri ve kişisel yaşamına dair önemli detaylar.

ALLAN HAKKO KİMDİR?

Allan Hakko, İstanbul'da dünyaya gelmiş, Yahudi kökenli bir aileden gelen ve lüks hazır giyim sektörüyle tanınan Vakko'nun veliahtıdır. Jeff ve Carole Hakko çiftinin oğlu olan Allan, Romina ve Pia adında iki kız kardeşiyle birlikte büyümüştür.

Allan Hakko'nun eğitim yolculuğu, İsviçre'deki prestijli Institut Le Rosey okulunda başlamıştır. Genç yaşlardan itibaren su sporlarına ilgi duyan Hakko, profesyonel tekvando ile de ilgilenmiştir. Eğitimine İngiltere'de University of Nottingham'da devam ederek başarılı bir akademik geçmişe imza atmıştır.

VAKKO'DAKİ YÜKSELİŞ

Eğitimini tamamladıktan sonra aile şirketi Vakko'da kariyerine adım atan Allan Hakko, burada önemli görevler üstlenmiştir. Şu anda Vakko Holding'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır ve şirketin stratejik kararlarına yön vermektedir.

EVLİLİK VE AŞK HAYATI

2010 yılında Polat Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Murat Polat'ın kızı Azer Polat ile evlenen Allan Hakko'nun bu evlilikten Benjamin adında bir oğlu bulunmaktadır. Ancak çift, geçtiğimiz yıllarda yollarını ayırmıştır. Allan Hakko'nun özel hayatı, sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile yaşadığı aşkla da gündeme gelmiştir.

MAGAZİN DÜNYASININ GÖZDESİ

Allan Hakko'nun sosyal medya paylaşımları ve özel hayatı, sıkça magazin dünyasının ilgi odağı olmuştur. İş hayatındaki başarıları ve özel yaşamındaki gelişmelerle sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesi bulunmaktadır.