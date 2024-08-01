Allan Hakko, 1979 yılında İstanbul'da doğmuştur. Yahudi kökenli bir aileden gelen Allan Hakko, Jeff ve Carole Hakko'nun oğludur ve Romina ile Pia adında iki kız kardeşi bulunmaktadır. Eğitim hayatına İstanbul'da başlayan Allan Hakko, lise öğrenimini İsviçre'deki Le Rosey okulunda tamamlamış, ardından İngiltere'deki University of Nottingham'da işletme ve ekonomi alanında lisans eğitimi almıştır.

Üniversite eğitiminin ardından aile şirketi olan Vakko'da çalışmaya başlayan Allan Hakko, Vakko Holding'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır ve şirketin uluslararası operasyonlarından sorumludur. Ayrıca, Türkiye Tekvando Federasyonu'nun yönetim kurulunda yer almakta ve Türkiye Tekvando Milli Takımı'nın sponsorluğunu üstlenmektedir.

Allan Hakko, 2012 yılında Azer Polat ile evlenmiştir ve çiftin Benjamin adında bir çocukları vardır. Sosyal sorumluluk projelerine de büyük önem veren Allan Hakko, Vakko Vakfı'nın yönetim kurulunda yer almakta ve İstanbul Modern Sanat Müzesi'nin de yönetim kurulu üyesidir.

VAKKO'NUN SAHİBİ KİMDİR?

Vakko'nun sahibi Allan Hakko ve Cem Hakko'dur. Allan Hakko, Vakko Holding'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaparken, Cem Hakko Yönetim Kurulu Başkanıdır. Vakko, 1934 yılında Vitali Hakko tarafından kurulmuş ve hazır giyim, aksesuar, ev tekstili, kozmetik ve mücevher gibi birçok alanda faaliyet göstermektedir. Türkiye'nin en köklü ve başarılı moda markalarından biri olan Vakko, günümüzde de başarısını sürdürmektedir.

ALLAN HAKKO VE CEM HAKKO'NUN AİLE BAĞLARI

Allan Hakko, Cem Hakko'nun yeğenidir. Allan Hakko'nun babası Jeff Hakko, Cem Hakko'nun ağabeyi Albert Hakko'nun oğludur. İkili, Vakko Holding'in ortak sahipleri olarak şirketin yönetiminde aktif rol oynamaktadırlar.