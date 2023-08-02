Tarihi Askerli Şubesi’nde her hafta düzenlenen sohbetler kapsamında İl Müftü Yardımcısı Aybala Tuğba Uzuner, bir konu belirleyerek kadınları bilgilendirmeye devam ediyor. Müftü Yardımcısı Uzuner, "Allah Yolunda İnfak" başlığı altında kadınlara bilgilendirdi.

Müftü Uzuner, infakın “Allah’ın hoşnutluğunu kazanma niyetiyle harcamada bulunmak” olduğunu söyledi.

Sohbet programındaki konuşmasında Uzuner, “İnsanoğlundan beklenen ise yaratılış gayesine uygun bir hayat sürmektir, yaratıcısına boyun eğmek ve samimiyetle kulluk etmektir, O’nun emir ve yasaklarına uymak, ihsan ettiği nimetlere şükretmektir. Allah’ın kitabını okuyan, Rasûlüllah’ın sünnetine uyan müminler, mallarını helal yollardan kazanır; varlıkta ve darlıkta, gizliden ve açıktan, gece ve gündüz infak ederler. Zekatlarını verirken karşılığını yalnız Allah’tan beklerler. İnfak, Allah’ın bize emanet ettiği mal ve servetten, verdiği nimetlerden başkalarına da ikram etmektir. İhtiyaç sahiplerini koruyup gözetmek, onlara kol kanat germek, ailemize, akrabamıza, komşumuza, din kardeşimize kısaca tüm insanlığa faydalı olmak için çaba göstermektir. İnfak, beden ve ruhlara şifadır. Bizler, infakla nefsimizi ve malımızı arındırırız. Üzüntü ve kederi paylaşır, Rabbimizin hoşnutluğunu kazanırız. İman, bilgi, hikmet ve marifet üzerine bina edilmiş İslam medeniyeti aynı zamanda bir infak medeniyetidir. Müslümanlar yardımlaşmayı, dayanışmayı, infakı hayatın merkezine almıştır” ifadelerini kullandı.

Konuşmasına devam eden Uzuner, “Rabbimizin bize lütfettiği her nimetin kendine has bir şükrü vardır. Varlık nimetinin şükrü de zekât ve sadaka vermek, infakta bulunmaktır. Zekât ve infak, kimsesizleri, yetim ve öksüzleri koruyup gözetmek, zenginle fakir arasında gönül köprüleri kurmaktır. Kardeşinin gönlünü yapması, olmayana yardım etmesi, olana da ikram etmesidir. Şefkat ve merhameti yüklenmek, kin ve haset ateşini söndürmektir. Cimrilik hastalığından korunmak, cömertlik erdemine kavuşmaktır. Hırs ve tamah girdabından kurtulmak, kanaatkâr ve diğerkâm bir ruha sahip olmaktır, mal ve servetin gerçek sahibini idrak etmek, kulluk bilincini diri tutmaktır. İnfak, toplumlara da şifadır. Kardeşlerimizle aramızdaki ahenk, huzur, birlik ve beraberlik infakla pekişir. Yardımlaşma ve dayanışma, infakla yaygınlaşır. Bize emanet edilen nimetleri Allah yolunda harcarken başa kakma ya da gönül incitme gibi bir hataya asla düşmeyelim. Yardım yaparken kardeşimizin onurunu zedeleyecek davranışlardan kaçınalım. Yardımlarımızı gösterişten uzak, yalnızca Rabbimizin rızasını kazanmak için yapalım” şeklinde konuştu. Melike Aslı Arslan