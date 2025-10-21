Edinilen bilgiye göre, Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde ilçeye bağlı Cırgalan Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde trafik kazası meydana geldi.

E.C. yönetimindeki 06 MVC 66 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma daha sonra da tramvay durağına çarptı.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan H.T. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de H.T.’yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde E.C.’nin ehliyetinin bulunmadığı ve 1.46 promil alkollü olduğu tespit edildi.

E.C.’ye ‘ehliyetsiz araç kullanma’ ve ‘alkollü araç kullanma’ suçlarından 27 bin 946 TL ceza yazılırken, araç sahibine de 18 bin 678 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan; alkol oranı 1 promili geçtiği için 'trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan hakkında adli işlem başlatılan ve ifadesi alınmak üzere karakola götürülen E.C., polis ekiplerine "beni alın bırakmayın" dedi.

İşlemlerin ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.