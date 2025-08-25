Alkollü bir genç, tartıştığı babasını darp ettikten sonra cam kırığıyla kolunu keserek kendini yaraladı.

Sanayi Mahallesi'nde gece yarısı yaşanan aile kavgası hastanede son buldu.

Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki M.U., alkollü bir şekilde geldiği evinde babası Y.U. (59) ile tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında M.U., babasını darp etti.

Öfkesine hakim olamayan genç, daha sonra evde bulunan cam kaseyi kırarak kendi kolunu kesti.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı M.U. ile darp edilen baba Y.U., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayın yaşandığı evde inceleme yaptı.

Olay, Kırıkkale'de Sanayi Mahallesi 1252. Sokak'ta bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi.