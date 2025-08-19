Alizade, gerçek adıyla Asya Alizade, 28 Ekim 2000 tarihinde Azerbaycan’ın Nahçıvan şehrinde doğdu.

Genç Yaşta Müzik Kariyeri

11 yaşında ailesiyle birlikte Moskova’ya taşınan sanatçı, müzik kariyerine 2018 yılında Rus rapçi Big Baby Tape’in geri vokalisti olarak başladı.

2019’da yayımladığı “Gucci” şarkısıyla dikkat çeken Alizade, 2022’de Türkiye’ye yerleşti ve kısa sürede.

Büyük Çıkış

Türkçe şarkılar üretmeye başladı. “Anormal” ve “24/7” gibi parçalarıyla büyük bir çıkış yakaladı.

Yabancı İsimleri İlham Alıyor

2023’te ilk EP’si Latin Virgin’i yayınlayan sanatçı, Nicki Minaj ve Beyoncé gibi isimlerden ilham aldığını ifade etti. Alizade, müzik tarzını hip-hop ve pop-rap olarak tanımlıyor.