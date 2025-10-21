Aliya İzzetbegoviç kimdir?

1925’te Bosanski Šamac’ta doğdu. Ailesi kısa sürede Saraybosna’ya taşındı ve buradaki Birinci Erkek Lisesi’ne gitti. II. Dünya Savaşı yıllarında “Genç Müslümanlar” (Mladi Muslimani) hareketinin kurucularındandı; savaş sırasında yaptığı insani yardımlar dikkat çekti. 1946’da komünist rejim tarafından tutuklandı, üç yıl hapse mahkûm oldu. Serbest kaldıktan sonra Sarajevo Üniversitesi’nden hukuk diploması aldı.1969’da yazdığı İslam Deklarasyonu büyük yankı uyandırdı, 1983’te yine tutuklanmasına ve 14 yıl hapisle yargılanmasına yol açtı. Ancak 1988 af ile serbest kaldı. Başlıca eserleri: Islam Declaration (1970), Islam Between East and West (1984), My Escape to Freedom (1999).

Bosna Savaşının Liderliğini Yaptı

1949’da Halida ile evlendi; üç çocuğu oldu: Bakir, Leila ve Sabina. Oğlu Bakir da günümüzde siyasi görevler üstlendi. 1990’da Demokratik Eylem Partisi’ni (SDA) kurdu ve yapılan seçimlerle Bosna-Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı oldu (1990–1996); başkanlıktan 2000’de sağlık sorunları nedeniyle istifa etti. 1 Mart 1992’de referendumla bağımsızlık ilan edildi, ardından 1992–95 arası Bosna Savaşı’nın liderliğini yaptı. Dayton Antlaşması (1995) ile savaş sonlandı. 19 Ekim 2003’te kalp yetmezliği ve düşme sonucu yaşadığı komplikasyonlar nedeniyle vefat etti. Cenazesi Saraybosna’da binlerce kişi tarafından uğurlandı.

İnsan Hakları ve Adalet Vurgusu

Hem Doğu hem Batı mirasını hem de İslam felsefesini sentezleyen entelektüel bir kişiliğe sahipti .Siyasi yaşamı boyunca demokrasi, insan hakları ve adalete vurgu yaptı; “Allah’a and olsun ama köle olmayacağız” sözüyle simgeleşti. "Bilge Kral" olarak anılır, Bosna’daki soykırım karşısındaki direnişi ve devlet kurma çabasıyla saygı görmektedir.