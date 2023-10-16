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Özellikle fiş vermek istemeyen işletmeler, müşterilerini IBAN üzerinden ödeme yapmaya yönlendiriyorlar. Ancak uzmanlara göre bu yöntem, vergi kaybına ve güvenlik sorunlarına yol açabilir.

Alışverişin önemli bir parçası olan ödeme işlemleri, son dönemde hızlı para transferi sağlayan IBAN'ın kullanımıyla farklı bir boyut kazandı. Özellikle fiş vermek istemeyen birçok işletme, müşterilerini IBAN'a yönlendirerek ödemeleri bu yöntemle almaya başladı. Bu uygulama, giyim sektöründen teknoloji mağazalarına, sağlık sektöründen semt pazarına kadar geniş bir yelpazede kullanılıyor. Küçük esnaflar bile bu yöntemle ödeme alıyorlar.

Ancak hız ve pratiklik sunan bu yöntem, bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, tüketicileri uyararak, "Fatura veya fiş kesmekten kaçınmak amacıyla kullanılan bu yöntem son zamanlarda daha da yaygınlaştı. İyi niyetli işletmeler de var, ancak sonuç olarak vergi kaybına neden oluyor ve tüketici açısından sorunlar yaratabilir. IBAN'a ödeme yapan müşteri, ayıplı bir mal veya hizmet aldıysa bunu kanıtlayamaz, çünkü resmi bir belge bulunmamaktadır" şeklinde konuştu.

DENETİM İHTİYACI

Özellikle büyük miktarlardaki transferlerde, ödemeler açıklama kısmına "elden alınan ödemenin iadesi" şeklinde yazılarak gerçekleştiriliyor. Bu da işletmelerin vergi veya yasal yükümlülüklerden kaçmalarına olanak tanıyor. Örneğin, bir kafede ödeme yaptığınızda, KDV veya gelir vergisi ödemeniz gerekmeyebilir. Uzmanlara göre, yazarkasa POS cihazları yerine IBAN kullanılması büyük bir vergi kaybına yol açabilir.

Mali Müşavir Murat Bal, kayıt dışı ekonomiyi teşvik ettiğini belirterek, "Kartlı ödemeler her geçen gün artıyor ve her 20 müşteriden biri IBAN kullanıyor. Bu yöntemi önlemek için esnaf hesaplarının kontrol edilmesi ve gelen transferlerin faturalandırılması gerekmektedir. Önemli olan gelen paranın resmi bir belge ile belgelendirilmesidir. Eğer bu durum kontrol altına alınmazsa, büyük bir vergi kaybı söz konusu olacaktır. Maliye Bakanlığı'nın denetlemesi gerekmektedir" dedi.

HATALI KULLANIMIN SONUÇLARI

IBAN ile yapılan ödemelerin bilinçsizce yapılması, ilerleyen süreçte kişilerin suç soruşturmalarına karışma ihtimalini artırabilir. Özellikle açıklama yapılmadan gönderilen paralar, ileride o hesabın sahibinin uyuşturucu veya terör gibi suçlarla ilişkilendirilmesine neden olabilir. Ödeme yaparken dikkatsiz davranmak, ileride hukuki sorunlarla karşı karşıya kalmanıza yol açabilir.

Sonuç olarak, IBAN ile alışveriş yaparken dikkatli olunması ve işletmelerin resmi belgeler sağlaması önemlidir. Vergi kaybını önlemek ve güvenli alışveriş yapmak için denetim mekanizmalarının geliştirilmesi gerekmektedir. (Haber Merkezi)