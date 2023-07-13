İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından internetten alışveriş yapan vatandaşlara uyarı geldi.

Ekipler, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşları “Dev indirim” veya “Yaz alışverişlerinde kampanya” vb. vaatlere dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, sponsorlu reklam içeriklerine şüpheyle yaklaşılması gerektiği söylendi.

Yapılan uyarıda, “Normalden fazla reklam barındıran site veya uygulamalara karşı dikkatli olun. Ürün bilgilerini farklı kaynaklardan araştırın. Güvenli ödeme seçenekleri bulunan site ve uygulamaları tercih edin. Kredi kartı bilgilerini verirken sanal kartla alışveriş yapmaları kendi güvenlikleri açısından önemli. Alacakları ürün fiyatı kadar sanal karta para aktarırlarsa mağdur olma ihtimalleri çok düşecektir. Vatandaşımızın kendisine gelen mesajları, girdiği internet sitesini kontrol etmesi çok çok önemli. Hızlıca geçip, orada yazan sözleşme maddelerini okumadan hızlıca alışverişini tamamlamaması, buraları net bir şekilde okuması kendi yararına olacaktır. Mağdur olmaması için bunlar gereklidir" denildi. Haber Merkezi