Yapılan değişiklikle, yalnızca belirli nitelikleri taşıyan yapı ve işletmelerin "AVM" ibaresini kullanabileceği vurgulandı.

Artık, bu niteliklere uymayan alışveriş merkezleri, "AVM" olarak tanımlanamayacak. Ayrıca, yeni düzenleme, AVM projelerinin yapı ruhsatı başvurularında daha sıkı bir denetim sürecinin uygulanmasını da beraberinde getiriyor.

YENİ YÖNETMELİK İLE GELEN ÖNEMLİ DÜZENLEMELER

Yeni yönetmelikte en dikkat çeken düzenlemelerden biri, "ortak kullanım alanları"na dair yapılan tanım değişikliği oldu. Buna göre, alışveriş merkezi projelerinde ortak kullanım alanlarının bulunmaması durumunda, bu projelere AVM statüsü verilmeyecek.

Yönetmelikte, dış cephe ve çatı gibi doğrudan kullanıma açık olmayan alanların ortak kullanım alanı olarak kabul edilmediği de net bir şekilde belirtiliyor. Bu değişiklik, AVM projelerinin daha fonksiyonel ve kullanıcı dostu olmasını hedefliyor.

AVM’LERİN FAALİYET DENETİMLERİ SIKILAŞIYOR

Yeni düzenlemeyle birlikte, alışveriş merkezlerinin faaliyetlerinin denetim altına alınmasına yönelik bir dizi ek tedbir getirilmiş durumda. Satış alanı 10 bin metrekareyi veya iş yeri sayısı 30’un altında olan alışveriş merkezlerine yönelik yükümlülükler, hemen yürürlüğe girecek. Bu tür AVM'ler için yeni düzenlemeler doğrudan geçerli olacak. Ayrıca, satış alanı 10 bin ila 20 bin metrekare arasında olan ve iş yerlerinin yarısından fazlası faal olmayan, ya da ulusal ve uluslararası markalar tarafından işletilmeyen alışveriş merkezlerinin faaliyetleri, Ticaret Bakanlığı tarafından askıya alınabilecek. Ticaret Bakanlığı, bu tür AVM'lerin ticari faaliyetlerini izleyerek, belirtilen kriterlere uymayanların faaliyetlerini durdurma yetkisini elde etmiş olacak.

ORTAK GELİR VE GİDER RAPORLARI ZORUNLU HALE GELİYOR

Yeni yönetmelik, alışveriş merkezlerinde faaliyet gösteren perakende işletmeleri için her yıl ortak gelir ve gider raporlarının hazırlanmasını zorunlu hale getiriyor. Bu rapor, bir önceki takvim yılına ait tüm ortak gelir ve gider kalemlerini içerecek şekilde, Nisan ayı sonuna kadar her bir AVM’deki perakende işletmelerine gönderilecek. Raporda, ortak gelir ve giderlerin türleri ve tutarları, birim satış alanına düşen ortak gider miktarı, boş iş yerlerinin giderleri ve işletmeler adına mülk sahiplerinin üstlendiği giderler gibi detaylı bilgiler yer alacak. Bu raporlama süreci, AVM'lerin mali şeffaflığını artırmayı ve ortak giderlerin daha düzgün bir şekilde yönetilmesini sağlamayı amaçlıyor.

Bu yeni düzenlemeler, alışveriş merkezlerinin sektördeki kalitesini artırmayı, ticari faaliyetlerin daha düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamayı amaçlıyor. Yönetmelikteki değişiklikler, AVM'lerin fonksiyonel yapısını geliştirerek, daha kullanıcı dostu ve sürdürülebilir projelerin ortaya çıkmasına katkıda bulunmayı hedefliyor. Ticaret Bakanlığı’nın denetim gücünün artırılmasıyla, yalnızca nitelikli ve faal alışveriş merkezlerinin sektördeki yerini alması bekleniyor.