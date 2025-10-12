Batan teknede 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi hala kayıp!
Batan teknede 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi hala kayıp!
Olay, Ordu’nun Ünye ilçesinde Kaledere Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde ÜNİPORT alışveriş merkezinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 74 yaşındaki Meliha Ö., bir anda dengesini kaybederek alışveriş merkezinin yürüyen merdiveninden düştü.

Alışveriş Merkezi Yaşlı Kadın Kaza (1)

Yaşlı kadınının yardımına koşan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaşlı kadın Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA