Alişer Delek günümüz medya dünyasında önemli bir isim olarak dikkat çekiyor. Şu anda Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni olarak görevine devam eden Delek, daha önce Sözcü Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Tecrübeli gazeteci, yazar, muhabir ve editör olarak geniş bir kariyere sahiptir.

EĞİTİM VE KARİYER

Alişer Delek, eğitim hayatına Gürsoy Özel Lisesi’nde başlamış ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nden mezun olmuştur. Annesi ise emekli Almanca öğretmenidir. Medya kariyerine 1999 yılında İstanbul Üniversitesi'nde başladığı eğitim sürecinde, 2000 yılında Mahmut Övür yönetimindeki Kanal 6 Televizyonu'nda dış haberlerde stajyer olarak adım atmıştır. Daha sonra Star Televizyonu'nda görev almış ve 2003 yılında CNN Türk’e geçiş yapmıştır. CNN Türk’te, Irak İşgali sırasında görev almış ve Kosova, Kuzey Irak, Kıbrıs gibi önemli bölgelerden haberler aktarmıştır.

ULUSLARARASI GÖREVLER

2009 yılında TRT Türk ile anlaşarak Atina Temsilciliği görevine başlamış, Yunanistan'da bir yıl görev yapmıştır. Ardından 2010 yılında TRT Türk Tahran Temsilcisi olarak İran’da çalışmıştır. Ayrıca Türkiye’de Ergenekon Davası, İstanbul’daki 1 Mayıs olayları gibi önemli gelişmeleri de yakından takip etmiştir.

KİŞİSEL BİLGİLER

Diyarbakırlı olan Alişer Delek, şu anda İstanbul’da yaşamaktadır. 1980 doğumlu ve 44 yaşındadır.

YAZILARI VE SOSYAL MEDYA

Alişer Delek’in Kürt sorunu, Derin Devlet ve asker-siyaset ilişkileri üzerine birçok yazısı bulunmaktadır. Resmi Twitter hesabı @AliserDelek üzerinden kendisiyle iletişime geçilebilir. Daha fazla bilgi ve iletişim için resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.