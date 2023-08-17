TFF 3. Lig’in yeni ekibi Aliağaspor FK, Manisa FK U-19 ile oynadığı hazırlık maçını 4-1 kazandı.

Yeni sezon hazırlıklarını Aliağa’da sürdüren sarı siyahlılar, 4. hazırlık maçında Manisa temsilcisi Manisa FK U 19’u konuk etti. Aliağa Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağaspor FK Başkanı Kamil Önal, Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk tribünden izledi.

Karşılaşmada ilk dakikalardan itibaren oyun üstünlüğünü elinde bulunduran ev sahibi, 20. dakikada Mithat Yaşar ve 30. dakikada Mehmet Fuat Gölbaşı’nın attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıya da etkili başlayan Aliağaspor FK, 61. dakikada penaltıdan Seçim Can Koç’un attığı golle farkı 3’e çıkardı. 64. dakikada ceza sahasında topla buluşan konuk ekip Manisa FK oyuncusu Recep Berkay Yıldırım, meşin yuvarlığı fillere göndererek skoru 3-1 yaptı. Uzatma dakikalarında ev sahibi takımda İsmail Kulet, attığı golle skoru 4-1’e taşıdı. Bu gol aynı zamanda maçında skorunu belirledi.

Şapçı: “Hedefimiz şampiyonluk”

Karşılaşma sonunda açıklamalarda bulunan Aliağaspor FK Teknik Direktörü Hakan Şapçı, “Sezon öncesi 4. hazırlık maçımızı Manisa FK U19 takımı ile oynadık. Aliağa’da İkinci etap çalışmalarını tamamladık. Bu ayın 19‘unda Afyon’da 8 günlük bir kamp dönemine gireceğiz. Burada da 4 hazırlık maçı oynayıp ayın 27’sinde tekrar Aliağa’ya döneceğiz. Sezonun son etabını Aliağa’da sürdürüp 9 Eylül’de kendi evimizde oynayacağımız ligin ilk karşılaşması öncesi 2 Eylül’de Aliağa’da Bergamaspor’u ağırlayacağız. Her şey yolunda, iyi çalışıyoruz. Takımımıza güveniyoruz. Her geçen gün daha iyi olacağız. Hedefimiz şampiyonluk” ifadelerini kullandı. İHA