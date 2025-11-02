Ali Yılmaz Kimdir?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2 Kasım Pazar günü Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemini açıkladı. Bu kritik mücadelede düdüğü çalacak isim Ali Yılmaz oldu. 1994 doğumlu genç hakemin atanması futbol kamuoyunda şaşkınlık yarattı.

Ali Yılmaz, 1 Ocak 1994’te Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde doğduve 2025 yılı itibarıyla 31 yaşındadır. Hakemliğe 2013 yılında adım atan Yılmaz, kısa sürede disiplinli yönetimiyle dikkat çekti. Gaziantep bölgesini temsil eden Yılmaz, TFF kayıtlarına göre “Üst Klasman Hakemi” statüsünde görev yapmaktadır.

Ali Yılmaz Hangi Takımlı?

Profesyonel hakemlerin görevinde tarafsızlık esastır. Bu nedenle Ali Yılmaz’ın hangi takımı tuttuğuna dair resmi veya güvenilir bir bilgi bulunmamaktadır. Üst klasman hakemi olarak görev yapan Yılmaz’ın, sahada objektif kararlarıyla derbiyi yönetmesi bekleniyor.

Ali Yılmaz’ın Hakemlik Kariyeri

Hakemliğe 2013 yılında başladı.

Bölgesel Amatör Lig ve TFF 1. Lig tecrübelerinin ardından Süper Lig’de görev almaya başladı.

2024-2025 sezonundan itibaren Süper Lig hakemleri arasında yer aldı.

Ali Yılmaz’ın Yönettiği Son Maçlar

Ali Yılmaz’ın son dönemde yönettiği karşılaşmalar:

Samsunspor 1–1 Çaykur Rizespor

Galatasaray 3–1 Göztepe

Çaykur Rizespor 0–0 Başakşehir

Alanyaspor 1–0 Göztepe

Kasımpaşa 1–1 Konyaspor

Kocaelispor 1–0 Eyüpspor

Antalyaspor 1–5 Çaykur Rizespor

Fenerbahçe 2–0 Antalyaspor

Fatih Karagümrük 0–2 Başakşehir

Fenerbahçe 1–0 Trabzonspor

Ali Yılmaz’ın İlk Derbi Deneyimi

Ali Yılmaz, kariyerinde ilk kez bir derbi maçı yönetecek. Beşiktaş-Fenerbahçe mücadelesi, onun hakemlik kariyerindeki en kritik sınavlardan biri olacak.

Süper Lig Performansı

MHK kayıtlarına göre Yılmaz, 2025/2026 sezonunda şu ana kadar 7 Süper Lig maçında görev aldı. Maç başına ortalama 4,2 sarı kart çıkartan genç hakem, VAR incelemelerine verdiği dikkatli kararlarla öne çıkıyor. Ali Yılmaz, pozisyonlara yakınlığı, sakin tavırları ve VAR kararlarındaki titizliğiyle tanınıyor. Hakem otoriteleri tarafından “soğukkanlı, kontrollü ve iletişime açık” bir hakem olarak değerlendiriliyor.