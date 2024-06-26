Yazıcı, görev süresi boyunca Cumhurbaşkanına sadakatle hizmet ettiğini vurguladı. Ayrıca, "Darbeyi bir ay önce dillendirenler vardı" diyerek dikkat çekici bir açıklama yaptı.

Ankara'da devam eden FETÖ Çatı davasının ikinci gününde, en çarpıcı ifade Erdoğan'ın başyaveri Ali Yazıcı'dan geldi. Yazıcı, darbe girişimini bir ay öncesinden duyduğunu söyledi. Sincan Cezaevi Kampüsü’nde devam eden davada, mahkeme başkanı ilk gün getirilmeyen sanıklar nedeniyle iddianamenin özetini tekrar okudu. Ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerini darbecilere söylediği ve Cumhurbaşkanına suikast girişiminde bulunduğu iddia edilen Ali Yazıcı’nın savunmasına geçildi.

CUMHURBAŞKANI İZNE GİDİNCE...

Ali Yazıcı, Bulgaristan Sofya’da ateşe olarak çalışırken 27 Temmuz 2015’te göreve atandığını belirterek, 15 Temmuz'da yaşananları şöyle anlattı: “Alay komutanlığı sıram gelmesine rağmen bu göreve atandım. Bir yıl boyunca sadakatle hizmet ettiğimi düşünüyorum. Herhangi bir sıkıntı yaşadığımı düşünmüyorum. 5 Temmuz 2016 tarihine kadar Cumhurbaşkanının yanından hiç ayrılmadım. Darbe girişimi öncesi, Ramazan Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanımız iki günlük izne ayrıldı ve benim de ayrılabileceğimi söyledi. 9 Temmuz’da bir haftalık izne çıkarak Tokat’a gittim. 14 Temmuz’da Ankara’ya döndüm ve kendi lojmanımda kaldım.

BİR ŞEYLER OLUYOR BİLGİN VAR MI?

15 Temmuz’da, Cumhurbaşkanının Antalya programına katılmak için saat 17.00’da yola çıktım. Yola çıkmadan önce, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı’nda hiç tanımadığım, Emin Yarbay olduğunu söyleyen biri Antalya’ya gideceğimi öğrendi ve benimle gelmek istedi. Afyon’da mola verdik. Bu sırada, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fahri Kasırga beni arayarak ‘Bir şeyler oluyor bilgin var mı?’ diye sordu. Ben de araştırıp döneceğimi söyledim.

Bazı telefon görüşmeleri yaptım. Antalya’daki protokol müdürü beni arayıp programın iptal edildiğini söyleyince, gitmekten vazgeçip İzmir’e doğru yola çıktım. Arabadaki Emin Yarbay’a inebileceğini söyledim. Ancak bana ‘Komutanım, Çiğli’ye gidelim’ dedi. Çiğli’de, televizyonda iki saat boyunca olayları takip ettik. Oradan misafirhaneye geçtim ve ertesi sabah Ankara’ya döndüm. 16’sında Ankara’ya döndüm ve 17’sinde gözaltına alındım."

CUMHURBAŞKANI BENİ 3-4 AY ARAŞTIRMIŞ

İfadesinin ardından soruları yanıtlayan Yazıcı, yaver seçilmesinde kimin etkili olduğu sorusuna şu yanıtı verdi:

“Beni Cumhurbaşkanı bizzat kendisi seçti. Hakkımda 3-4 ay araştırma yapmış. İlçe AK Parti ve muhtarlığa sordurmuş. MİT’ten bilgi istemiş. Benim bu kişilerle bir alakam olsaydı beni seçtirmezdi. Cumhurbaşkanına suikast suçlamasıyla yargılanıyorum. Her zaman yanında imkân varken yapmadım, Cumhurbaşkanımızdan ayrılınca suikast yapacağım söyleniyor. Bu akla yatkın değil."

10 AYDIR DARBEYİ KİM YAPTI DÜŞÜNÜYORUM

Suçlamaları kabul etmeyen Yazıcı’ya, Cumhuriyet Savcısı “Kendinizi Atatürkçü bir subay olarak tanımlıyorsunuz. Peki sizce bu darbe girişimini kim yaptı? Bir bilginiz var mı?” diye sordu. Yazıcı bu soruya, “10 aydır düşünüyorum, bir sonuca varamadım” şeklinde cevapladı.

DARBEYİ 1 AY ÖNCEDEN SÖYLÜYORLARDI

Yazıcı, hakkında gazetelerde çıkan Cumhurbaşkanlığı uçağında yaptığı iddia edilen ‘darbe’ esprisi ile ilgili soruya, “Bu espriyi ben değil, Cumhurbaşkanı danışmanları yapıyordu. Darbe olduğunu ben 15 Temmuz’da öğrendim ama darbe bir ay öncesinden dillendiriliyordu” dedi. Yazıcı, “Danışmanlar mı dillendiriyordu?” sorusuna ise “Bu soruya cevap vermek istemiyorum” dedi.

ALİ YAZICI KİMDİR?

Albay Ali Yazıcı, Trabzon'un Sürmene ilçesindendir. 30 Ağustos 2015 tarihinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendisine önerilen üç isim arasından seçilen Albay Yazıcı, böylece Cumhurbaşkanı Başyaveri görevine getirildi. Yazıcı, darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri oldu.