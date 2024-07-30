Ali Tezel, 10 Eylül 1966 tarihinde İzmir'in Ödemiş ilçesinde doğdu. İlkokulu Ödemiş'te tamamladıktan sonra, ortaokulu İzmir Buca Lisesi'nde devlet parasız yatılı olarak okudu. Lise eğitimini Konya Atatürk Sağlık Meslek Lisesi'nde yine devlet parasız yatılı olarak bitirerek 1985 yılında mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Nevşehir'de sağlık memuru olarak görev yapmaya başladı.

1987 yılında Ankara Numune Hastanesi'ne tayin oldu. 1987-1989 yılları arasında Ankara Numune Hastanesi Hızır Acil Servisi'nde geceleri çalışıp, gündüzleri Hacettepe Üniversitesi Anestezi Teknikerliği bölümüne devam etti. 1989'da İzmir'e tayin olan Tezel, İzmir Alsancak Devlet Hastanesi acil servisinde geceleri çalışırken, gündüzleri Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü'nde eğitimine devam etti ve 1993 yılında mezun oldu.

1995 yılında ÖSYM’nin düzenlediği merkezi sınav sonucunda SSK Sigorta Müfettiş Yardımcısı sınavını kazanarak SSK'da Sigorta Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. 1998 yılında ise SSK Sigorta Müfettişi oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı İstanbul 1. Grup Başkanlığı'nda Başmüfettiş olarak görev aldı. 2004 yılından, görevden alındığı 2007 yılı Ekim ayına kadar Grup Başkanı olarak görev yaptı. 1 Eylül 2008 tarihinde müfettişlik görevi ve memuriyetten istifa ederek ayrıldı.

Ali Tezel, uzun yıllar boyunca "Çalışma Hayatı" ve "Sosyal Güvenlik Köşesi" başlıklarında yazılar yazdı. 2003 ve 2004 yıllarında SKYTURK Televizyonu'nda canlı olarak "Çalışma Hayatı" programının yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi. 2005 ve 2006 yıllarında Kanaltürk Televizyonu'nda her cumartesi günü "Ali Tezel’le Çalışma Hayatı" programını hazırlayıp sundu. 2007 ve 2008 yıllarında "Ali Tezel'le İşimiz Var" programını canlı olarak sundu. 2008 ve 2009 yıllarında "Çalışma Hayatı" programını hazırlayıp sundu.

Habertürk Gazetesi'nde haftada beş gün "Çalışma Hayatı" ile ilgili yorumlar, değerlendirmeler yaparak okurlardan gelen soruları yanıtladı ve sorunlara çözüm önerileri sundu. Ayrıca BLOOMBERG HT Televizyonu'nda her Perşembe saat 22:00'da "Ali Tezel'e Soralım" programında izleyicilerden gelen soruları yanıtladı. Aralık 2014'te Habertürk Gazetesi'ndeki işine son verildi.

Tezel, İstanbul Taksim'deki özel bürosunda ücret karşılığında danışmanlık hizmeti vermekte ve "Ali Tezel Sosyal Güvenlik Müşavirliği" adı altında kurslar düzenlemektedir.

Kitapları

1998: Sosyal Sigorta Mevzuatı ve Bağ-Kur Yasası

2000: Sosyal Sigortalar Mevzuatı ve Örnek Yargı Kararları

2009: Sosyal Güvenlik Reformu "2009" Yorum ve Açıklaması