Ali Taha Koç, 1980 yılında Ankara'da doğdu.

Eğitim Hayatı

Dr. Ali Taha Koç, Lisans eğitimini 2001 yılında, tam burslu olarak girdiği Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünde tamamladıktan sonra, yüksek lisans ve doktorasını yine burslu olarak ABD’deki Teksas Üniversitesi Dallas, Elektrik Mühendisliği bölümünde tamamladı.

Kariyer Hayatı

2006 yılında dünyanın en büyük bilgisayar işlemcileri firması olan Intel’de araştırma geliştirme (Ar-Ge) mühendisi olarak işe başlayan KOÇ, Intel’de bulunduğu süre içerisinde 73 patent geliştirmiş, 23 makalesi bilimsel dergilerde yayımlanmış, uluslararası birçok proje geliştirmiş ve yönetmiştir.

2013 yılında Intel’de en çok patent üreten 10 mühendisten biri olarak ödül almıştır.

2014 yılında Türkiye’ye dönüş yapmasından sonra Başbakanlık Baş Müşaviri olarak göreve başlamış ve aynı yıl Cumhurbaşkanlığı Bilgi Teknolojileri Başkanlığı’na atanmıştır.

Eş zamanlı olarak vekaleten yürüttüğü Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Politikaları Başkanlığı’nda Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi’nin (DBKM) kurulum sürecini yönetmiş ve bu kapsamda tüm bakanlıklardan ve güvenlik birimlerinden Cumhurbaşkanlığı’na bilgi akışını sağlamıştır.

12 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle birlikte, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığına atanmıştır.

E - yönetim kurulu üyesi olan KOÇ, Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisans ve doktora dersleri de vermektedir.

Aile Hayatı

Koç, evli ve bir çocuk babası.

Yeni Görevi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell Yönetim Kurulu kararıyla ataması onaylanan Ali Taha Koç, bugünden itibaren göreve başladı.